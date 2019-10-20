إصابتان في حادث انقلاب بالباحة

بدر الحارثي(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 18:05 مساء اليوم عن حادث انقلاب الموقع العقيق _ اللحيان قبل جامعة الباحة

واضاف توجيه فرق اسعافية من الهلال الاحمر وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافيه واتضح بوجود اصابتين اصابه خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق العام .وإصابة خطيره نقلت من قبل فرقة اسعاف الصحة لمستشفى العقيق وإصابتين اخرى نقلت عن طريق وسيلة اخرى قبل وصول الفرق الاسعافيه للموقع .

وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .