عائدة من لبنان تحكي وضع السعوديين.. وتؤكد: السفير عاملنا كأبنائه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيا السنيدي، مواطنة عائدة من لبنان، عن أوضاع السعوديين في لبنان منذ بدء المظاهرات، ودور السفارة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «ياهلا»، أنه مع بدء المظاهرات قرر مجموعة من المواطنين السفر مباشرة، فيما تجاوبت السفارة مع الرسائل التي أرسلناها إلى السفارة.

وأضافت: بعد ساعة أتوا على دراجات نارية، بسبب وقف الطرق، فيما جاء السفير بنفسه وهدأ الجميع وكأننا أبنائه، وفقًا لقولها.

وأشارت إلى أنه في اليوم الثاني أوصلونا إلى المطار للمغادرة، وكان الطريق في غاية الخطورة، مضيفة أن هناك مجموعة أخرى لم تتمكن من التواصل مع السفارة فيما تواصلت السفارة معهم بنفسها وأوصلتهم المطار.