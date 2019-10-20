وظائف شاغرة في مصفاة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عن وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدير- العقود والمشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها، مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل درجة الماجستير، ورئيس قسم- المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

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