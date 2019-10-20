مارين لوبان تفتح النار على تركيا وتدعو لطردها من الناتو

باريس(صدى):

دعت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الأحد، إلى طرد تركيا من الناتو .

وجاءت دعوة لوبان على خلفية العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وفي تصريحات لمحطة RC1 الإذاعية، اليوم الأحد، لفتت لوبان إلأى إن طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على انتهاك أنقرة “معايير عضوية” الناتو.

وفتحت لوبان النار على الاتحاد الأوروبي الذي لم يتحرك ضد تصرفات أنقرة في سوريا.

وواجهت الحملة العسكرية التركية، التي وصفتها دمشق بـ “العدوان السافر” على سيادتها، انتقادات عربية ودولية واسعة.