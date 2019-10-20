ليفربول يفلت من الهزيمة أمام مان يونايتد

ماجد محمد(صدى):

قلب ليفربول، الطاولة على مانشستر يونايتد، بإدراكه التعادل في الدقائق الأخيرة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مانشستر يونايتد في التقدم خلال الشوط الأول بهدف في الدقيقة 36 أحرزه ماركوس راشفورد، فيما عادل آدم لالانا النتيجة للريدز في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح، وعدم احتساب هدف للنجم السنغالي ساديو ماني بعد الرجوع إلى فار.