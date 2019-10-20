السفارة في بيروت: إجلاء 132 مواطنًا من لبنان اليوم

بيروت(صدى):

بلغ عدد السعوديون المُغادرون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم ( ١٣٢ ) مواطن ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ.

وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط، وفقًا لبيان السفارة السعودية في بيروت.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية ستجتمع للاتفاق على إجراءات تطبيق الإصلاحات، غدًا الاثنين.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، على توافد أعداد من المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت.

وطالب بيان للمتظاهرين في لبنان بإ\جراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، وإسقاط حكومة العهد والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراطو، وتحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأكد رئيس حزب الكتائب إن الشعب اللبناني بكل طوائفه قلب الطاولة على التبعية والتجارة بالسياسة.