هامر تعود للحياة مرة أخرى كسيارة SUV كهربائية

أميرة خالد(صدى):

نشرت رويترز تقرير تسلط فيه الضوء على إمكانية عودة العلامة التجارية هامر والتي انتهت صلاحيتها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وقالت رويترز إن جنرال موتورز لديها خطط لبناء خط إنتاج جديد من السيارات الكهربائية المتميزة في مصنعها في ديترويت-هامترامك في نهاية عام 2021، ومع هذا الخط الإنتاجي الجديد تأتي إمكانية إحياء علامة هامر التجارية كسيارات SUV وشاحنات كهربائية.

وكشفت مصادر في الشركة لرويترز أن الخط الإنتاجي الجديد للسيارات الكهربائية سيطلق عليه اسم مشروع BT1 electric truck/SUV، وستكون استثمارها الأساسي بقيمة 3 مليار دولار في مصنع ديترويت لتصنيع الشاحنات والشاحنات الصغيرة، والذي يعد جزءً من استثمار شامل لمدة أربع سنوات بقيمة 7.7 مليار دولار في مصانع جنرال موتورز بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن الإنتاج في البداية سيكون منخفض لأول بيك آب كهربائية BT1 في عام 2021، ولكنه سيكون تحت اسم علامة تجارية مختلفة، وسيتم بعد ذلك الكشف عن نسخة بأداء عالي من سيارة بيك آب BT1 في عام 2022، بينما سيتم إنشاء سيارة SUV كهربائية في عام 2023.