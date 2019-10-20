موسم الرياض يقر عقوبة مالية لمن يرمي مخلفات في الشوارع

علي القحطاني(صدى):

أعلن موسم الرياض عن إقرار عقوبة مالية على كل شخص يرمي مخلفات في الشوارع أو بغير مكانها المخصص.

ومن المقرر أن تبلغ الغرامة المالية 500 ريال ، وفقًا لما أعلن عنه حساب الموسم عبر ” تويتر ” .

ونشر حساب الموسم عبر موقع التواصل الاجتماعي: « بحسب لائحة الذوق العام، وحرصاً منا على نظافة كافة مناطق موسم الرياض، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها » .

واختتم البيان: وفي حال تكرارها للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى 1000 ريال سعودي.