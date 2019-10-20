شاهد.. ياسر القحطاني يحتفل بنجمته في شارع بوليفارد بدبي

ماجد محمد(صدى):

احتفل ياسر القحطاني، قائد الهلال السابق، بنجمته في شارع بوليفارد بدبي، وذلك مع كوكبة نجوم عالميين.

وأطلقت إعمار، المرحلة الأولى من «دبي ستارز» في وسط مدينة دبي، وهي الممشى الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية التي تركت بصمات ذهبية في التاريخ.

وشارك في الاحتفال كل من الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، ولاعب نادي الهلال السابق ياسر القحطاني، والفنان أحمد حلمي، ونجمة أفلام بوليوود سونام كابور، والفنانة بلقيس، والمغني الباكستاني عاطف أسلم، والنجمة منى زكي، والمؤثر الاجتماعي خالد العامري.