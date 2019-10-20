في صور مسربة ..استون مارتن DBX تظهر بالكامل بدون تمويهات

أميرة خالد(صدى):

نجح مصوروا Auto Pista في إسبانيا في التقاط بعض الصور التجسسية لسيارة استون مارتن DBX بدون تمويهات بطلاء وردي.

وظهر التصميم العام للسيارة كأنها نسخة كروس أوفر من DB11، حيث يسيطر شكل الشبك الأمامي المميز للعلامة التجارية على واجهتها الامامية، في حين تأتي المصابيح الأمامية بيضاوية بتصميم حاد مدبب.

وأظهرت الصور تجعد بارز يبدأ عند طرف المصابيح الأمامية ويمتد إلى الجانب الخلفي للمصابيح الخلفية، وتمتلك السيارة قطع من الكروم على شكل حرف L خلف المصدات الأمامية.

وتأتي الواجهة الخلفية بعيدة عن مكان انتهاء السقف، وقد لا يكون ذلك جذاباً لجميع عملاء الشركة، أما بالنسبة للقوة، فستتوفر DBX بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 542 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.