فريق الأمن العام للراليات المركز الأول في القصيم في ثالث مشاركة عالمية

سعيد العجل(صدى):

بدعم معالي مدير الأمن العام، يحقق فريق الأمن العام للراليات المركز الأول في القصيم على التوالي في ثالث مشاركة عالمية

توج صاحب السمو الملكي الامير/ فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بمناسبة تحقيق المركز الاول في فئة T3 برالي القصيم ٢٠١٩م وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الامير/ خالد بن سلطان الفيصل، حيث تم تحقيق اللقب بعد منافسةٍ شرسة بين المتسابقين، شارك فيها تسعون متسابقاً زادت خبرتهم في سباقات الراليات للبطولة طابعاً أضفى روح التحدي والمنافسه فيما بينهم والتي أكدت على نجاح تنظيم الرالي بمنطقة القصيم.

وكان الامتياز في هذه الإنجاز باهراً ليس لقدرة الفريق على تحقيق المراكز المتقدمة فحسب، بل بالإستمرار بالمحافظة عليها بالرغم من وعورة المسارات وصعوبتها وتنوعها واختلافها بين رملية وصلبة.

كما حقق الفريق لقبين اخرين تمثلت بالمركز الثاني في فئة الدراجات النارية الصحراوية ذات الأربعة إطارات، والمركز الثالث في فئة TL2.

ويأتي ذلك امتداداً لتحقيق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل ٢٠١٩ وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية يحظى بدعمٍ لا محدود من لدن معالي مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات بما يواكب تطلعات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” ويرتقي بإسم الأمن العام في هذه المحافل الدولية والعالمية.