مدير مكتب وزارة البيئة والمياه بمحافظة الطائف يزور فرع منطقة مكة المكرمة

حامد العمري(صدى):

اجتمع سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي بمدير مكتب وزارة البيئة والمياه بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي اليوم الأحد 21/ صفر(2)/1441هـ يوافق 20/أكتوبر(10)/2019م.

وقد حضر الاجتماع مدير إدارة الخدمات المشتركة الاستاذ سحيم العلياني ، ومدير إدارة المياه المهندس محي القبيسي ، ومدير الثروة النباتية المهندس وسيم المحلبدي ، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع الخيبري وعدد من الزملاء .

يهدف الاجتماع إلى مناقشة ومعالجة بعض الأمور المالية والإداريةالخاصة بالمكتب ، والتنسيق لبحث سبل التعاون والتكامل بينهم بما يحقق رفع الأداء المهني ووضع الآلية المناسبة لضمان سير العمل بالجودة المنشودة .