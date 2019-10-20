بالفيديو..« ياسمين نيار » تعلن زواجها من السبكي وابتزازه لها

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة ياسمين نيار على حسابها الخاص بإنستغرام مقطع فيديو تنفي فيه محاولتها ابتزاز المنتج محمد السبكي مقابل 500 ألف دولار، على خلفية كشفها علاقة زواجهما.

وقالت نيار إن السبكي، يحاول تشويه صورتها، مؤكدة أنها لم تبتز السبكي، كما ادعى، وأنه لا يملك أي مستند أو دليل على كلامه.

وأضافت أنها استمرت عدة شهور كزوجة للسبكي، وفي تلك الفترة، تلقت منه أذى كثيراً، الأمر الذي أجبرها على تركه وعودتها إلى محل إقامتها بالعاصمة السويسرية، مؤكدة أنه لم ينفق عليها خلال فترة زواجهما.

وأوضحت أن ما قاله السبكي غير حقيقي، فهو يسعى لتحسين صورته أمام الوسط الإعلامي والفني، بعدما كشفته على حقيقته، وإنكاره زواجهما، وإجبارها على إسقاط الجنين الذي حملته منه في فترة الزواج، مؤكدة أنها تملك المستندات والأوراق والفيديوهات والتسجيلات التي تؤكد كل كلامها.

وتابعت: “عشت في بيت السبكي لفترة طويلة، ورافقته في جميع جولاته وسهراته وحتى سفره إلى لبنان وكنت زوجته أمام الناس، وحصلت بيننا بعض المشاكل إحداها بسبب الممثلة غادة عبد الرازق المصابة بالغرور، وأمور أخرى تطورت بسرعة، وحين طالبته بورقة الزواج رفض أن يعطيها لي وقد شككت أنها مزورة وأن الشهود مزورون وأنني وقعت في فخ كبير، وشعرت أنني في منزله تحت الإقامة الجبرية، وكأنني عبدة له وهي الناحية التي رفضتها وخرجت من بيته وانتقلت إلى أحد الفنادق قبل أن أعود إلى سويسرا، وكنت قد آمنت به كسند وزوج لكنني اصطدمت بالخدعة التي جعلني أصدقها بالزواج الرسمي، لذا كنت حريصة على توثيق كل الدلائل التي تلقي الضوء على حقوقي والعملية التي كنت ضحيتها، وقررت أن لا أسكت، حيث تسبب لي في أزمة داهمت حياتي بشكل عنيف وجعلتني أشعر بالحزن الشديد”.