« بين الوجبات »..أفضل طريقة لخسارة الوزن عن طريق مضغ اللبانة

أميرة خالد(صدى):

كشفت العديد من الدراسات بأن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام وإدارة الجوع.

وبحسب دراسة أجريت في جامعة رود آيلاند الأمريكية، فإن عملية المضغ تعمل على حرق السعرات الحرارية، حيث تبين بأن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يحرقون مقداراً أكبر من السعرات الحرارية بنسبة 5%.

كما كشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة ولاية لويزيانا، أن مضغ العلكة يفيد في السيطرة على الشهية وبالتالي يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

وأكد الخبراء على ضرورة مضغ العلكة عند الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية، وبعد تناول الوجبة مباشرة، وأثناء الطهي لأنها تساعد على إبقاء الفم مشغولاً.