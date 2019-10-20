بالفيديو.. متهور يفقد السيطرة على السيارة ويصطدم بأخرى متوقفة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة اصطدام سيارة يقودها شاب بتهور، بأخرى متوقفة أمام منزل صاحبها في محافظة جدة.

ورصدت كاميرات المراقبة، اصطدام سيارة بيضاء بسيارة مواطن كانت متوقفة، بعدما فقد الأول سيطرته على السيارة، ثم لاذ بالفرار.

وقال المواطن صاحب السيارة المتضررة، أن الواقعة حدثت قبل أسبوعين وقد تعذّر التعرف على رقم لوحة السيارة، مشيرًا إلى أنه وجد السيارة الأخرى مغطاة في فناء خلف إحدى محطات الوقود القريبة.

وباشرت الجهات المعنية الموقع، فيما أكد أنه يعتقد أن الحادث يعود إلى تحد بين قائدي مركبتين، ما جعل أحدهما يتجه لمسار والآخر لمسار، حيث فقد السيطرة على المركبة.