أطعمة تساعدكِ على ترطيب البشرة خلال فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تتزايد مشكلات البشرة وتكون أكثر عُرضة للجفاف؛ لذلك تكون بحاجة إلى ترطيب أكثر.

ودائمًا ينصح الأطباء بالاعتماد في الترطيب على نظام غذائي صحي وشرب الكثير من السوائل والاهتمام بروتين يومي للبشرة.

وهناك 5 أطعمة تحافظ على ترطيب البشرة، وهي القرنبيط الذي يحمي الجلد من الأكسدة والتعرض للجفاف والتجاعيد، والأفوكادو والذي يعمل على إبقاء البشرة رطبة وأكثر مرونة، ويعتبر مصدرًا جيدًا للكولاجين.

وتضمن الأطعمة كذلك المكسرات وعين الجمل تحديدًا والتي تحتوي على أحماض دهنية وفيتاميني أ و ج، وأحماض أوميجا 6 الدهنية، وكذلك البيض الذي يعالج تشققات البشرة ومشكلات التلف، والخيار الذي يحتوي على نسبة عالية من المياه اللازمة للحفاظ على رطوبة البشرة خلال فصل الشتاء.