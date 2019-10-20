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فوز النصر يلفت انتباه البرتغاليين

فوز النصر يلفت انتباه البرتغاليين
ماجد محمد(صدى):

شهد فوز نادي النصر على الرائد، أمس السبت، اهتمامًا من قبل الصحف البرتغالية، إذ أن مدرب الفريق روي فيتوريا برتغالي الجنسية.

وقالت إحدى الصحف: « النصر يعود لطريق الانتصارات من جديد في الدوري السعودي. بطل السعودية يفوز على الرائد 2 ـ 0 ويقلص الفارق مع الهلال إلى 8 نقاط مع مباراة مؤجلة » .

وأضافت: « فريق فيتوريا حامل لقب الدوري السعودي كان قد مر بفترة صعبة في الدوري حيث تعادل مرتين أمام الأهلي والشباب وخسر من الحزم قبل أن يعود للانتصارات أمام الرائد » .

وحقق النصر الفوز على الرائد، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.


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