بالفيديو.. خالد الزعاق يشرح علامة الخريف (حص في البحر وفقع في البر)

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه خلال هذه الأيام يتعامد نجم المرزم على سهيل.

وأوضح « الزعاق » خلال مقطع فيديو نشره على « تويتر » ، إن تعامد المرزم على سهيل يدل على تمكُّن الوسم (الخريف)، ونهاية موسم القفال.

وأشار إلى أن أهالينا يقولون عن مطر الوسم (حص في البحر وفقع في البر).

وكان قد أفاد في وقت سابق، بأنه من علامات دخول الوسم هو: تعامد المرزم على سهيل فجراً.

وأضاف: « فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس، ويستدل به الغواصون على انتهاء موسم الغوص على الؤلؤ ويسمونه بموسم القفال » .