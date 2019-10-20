ضبط خليجي هتك عرض موظفة عربية
ألقت الشرطة الإماراتية القبض على موظف خليجي هتك عرض امرأة عربية واعتدى عليها بالضرب,
وفي التفاصيل أبلغت الموظفة الثلاثينية الشرطة باعتداء الرجل عليها داخل سيارته.
وقالت الضحية في بلاغها إنه طلب لقائها مؤكدة أن علاقتهما سطحية إلا أنه أصر .
وأوضحت أنها صعدت إلى سيارته بشرط ألا يتحرك لأنها ترغب في العودة للمنزل إلا أنه تحرك ووصل إلى مكان لا يوجد به أحد وحاول الاعتداء عليها؛ إلا أنها قاومته.
ولفتت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب بعد مقاومته إلا أنه تراجع بعد أن رأى وجهها ينزف ومسح المحادثات فيما بينهما وتركها ترحل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85052 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلخوا جلده ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 45 دقيقة
احذروا ياشباب فيه نساء من دول عربية تتمسكن الين تتمكن ولان الابتزاز اصبح مهنة جالبة للاموال فتجد الوحدة منهن تحاول بك بالبداية من باب الصداقة والسوالف والوناسة لاستعطافك علشان تعطيها واذا شافن ان الوضع ماجاب فايدة قلبوا على موضوع الكلام الحلو واظهار الحب وامكانية انك تشوفهن بملابس مغرية مقابل المال واذا شافوا انك ماش مانت بهين وعرفت اللعبة اوقعوك بمصيبة للابتزاز عيني عينك.
ما يحتاج اي واحد فينا يطيح بمقلب من مقالب الحريم والكل يعرف ان كيدهن عظيم خصوصا اللي جيعانات فلوووس. انتبهوا الله يكفينا واياكم الشر.
وعلى راي القائل “يانحلة لا تقرصيني ولا ابي منك عسل” .