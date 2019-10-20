ضبط خليجي هتك عرض موظفة عربية

أبوظبي(صدى):

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على موظف خليجي هتك عرض امرأة عربية واعتدى عليها بالضرب,

وفي التفاصيل أبلغت الموظفة الثلاثينية الشرطة باعتداء الرجل عليها داخل سيارته.

وقالت الضحية في بلاغها إنه طلب لقائها مؤكدة أن علاقتهما سطحية إلا أنه أصر .

وأوضحت أنها صعدت إلى سيارته بشرط ألا يتحرك لأنها ترغب في العودة للمنزل إلا أنه تحرك ووصل إلى مكان لا يوجد به أحد وحاول الاعتداء عليها؛ إلا أنها قاومته.

ولفتت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب بعد مقاومته إلا أنه تراجع بعد أن رأى وجهها ينزف ومسح المحادثات فيما بينهما وتركها ترحل.