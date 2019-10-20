الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق حيث يتوقع هطول أمطار رعدية ” متوسطة في مجملها ” تصحب برياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كم /س، ابتدأً من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتفاوت درجات الحرارة على مناطق ” الجوف – الحدود الشمالية – حائل – تبوك – مكة المكرمة – المدينة المنورة “.

كما توقعت الهيئة أن تتأثر مناطق القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة في حين يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على ” عسير – جازان – الباحة ” خلال نفس الفترة.