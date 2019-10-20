بلدية خميس مشيط تغلق 56 محل وتصادر حوالي ٣طن من الأغذية

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 311 جولة رقابية قامت بها لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية شملت 120 محلاً مخالفاً، وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 56 محلاً وإنذار 76 محلاً آخراً، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة، ولسوء نقل وتداول الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها مع عدم وجود شهادات صحية، ورخص بلدية، كما تم مصادرة، وإتلاف 2812 كجم من الخضروات، والفواكة واللحوم، والأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من الزيوت التالفة، والمعاد استخدامها بالإضافة إلى إزالة 48 بسطة عشوائية، ومخالفة لبيع منتجات متنوعة اشتملت على الإكسسوارات، والجوالات والفواكه والخضروات والملابس وبعض الأكلات الشعبية مجهولة المصدر التي تبيعها عمالة غير مرخص لها بذلك، و تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك و لضمان جودة عمل تلك المنشآت، والإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، والحرص على صحة وسلامة الأغذية، والمأكولات حتى وصولها للمستهلك، من خلال تفعيل (حملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، صرح بذلك المتحدث الرسمي لبلديةخميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني موضحاً أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية للمحافظة على سلامة الأغذية، ومراقبة المحلات التجارية، وتحقيقاً لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنفيذاً لخططها المعدة لإنجاح تلك الحملة تحت إشراف، ومتابعة مستمرة من قبل أمانة منطقة عسير للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تطبيق القوانين الصارمة، والرادعة ضد المخالفين في كل ما من شأنه المساس بصحة، وسلامة المستهلك حيث أن ذلك الأمر يعتبر خط أحمر ولا يمكن التهاون أو التجاوز فيه مطلقاً.