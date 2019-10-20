« السكن المناسب »..مميزات الإيجار التمويلي للعقارات

الرياض(صدى):

يعد الإيجار التمويلي للعقارات أحد منتجات التمويل التي تقوم بمقتضاه جهة التمويل المرخصة من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشراءِ العقار الذي يريدهُ العميل، ومن ثم تؤجّره له مقابل دفعات إيجارٍ شهري.

وهناك مميزات لـ الإيجار التمويلي للعقارات منها أنه منتج تمويلي لشراء العقارات؛ حيث تنتقل ملكية العقار إلى المستأجر بعد انقضاء مدة العقد ووفقًا لأحكام العقد، كما يتضمن تحمل المؤجر تكاليف الصيانة الأساسية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وفي حالة هلاك العقار جزئيّاً، يلتزم المؤجر بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السابقة في وقت التعاقد.

ويتمتَّع المستأجر بحرية اختيار العقار وتحديد مميزاته قبل توقيع عقد الإيجار التمويلي، حيث يمكنه فسخ العقد أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، مع إتاحة خيار امتلاك العقار، أو إعادة العقار للمالك الأصلي عند انتهاء مدة الإيجار.

كما يتمتّع المستأجر بعدة حقوق؛ منها حق الانتفاع؛ حيث يحق للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العقار المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر، إذا لم يقم بإزالة أو إصلاح ما يعيق الانتفاع بالعقار المؤجّر كليّاً أو جزئيّاً أثناء المدة المحدّدة بالعقد، أو وفق ما يحدده النظام. كما أنه وفي حالة هلاك العقار يتحمَّل المستأجر قيمة العقار باستثناء ما يغطيه التأمين، إذا تسبّب في هلاكه.

ويحق للمستأجر سداد الأقساط المتبقية قبل موعد الاستحقاق المحدد في العقد دون تحمل كلفة الأجل عن الفترة المتبقية من العقد، ولكنه يلتزم بتعويض المؤجر عن كلفة إعادة الاستثمار والنفقات التي يدفعها لطرفٍ ثالث بحسب ما هو متفق عليه بالعقد.

في حين يجوزُ انتقال ملكيّة العقار للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط سداد كامل الأقساط المنصوص عليها في العقد، أو سداد الأقساط بجانب دفع مبلغ محدّد، أو الوعد بالبيع بثمنٍ رمزي أو بثمن يُتّفق عليه في العقد، أو بقيمة العقار وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.