مدرب كرواتيا مرشح لقيادة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

بدأت إدارة نادي الاتحاد، في البحث عن مدربين جدد واختيار الأنسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت تقارير أن المدربين المرشحين هم: مدرب الشباب السابق الروماني ماريوس سوموديكا، والكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي.

يذكر أنه تم إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الاتحاد، أن قرار إقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا، وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.