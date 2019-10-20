رقص الجمهور في « حفل ساقط » يُغضب الكوتيين

خالد الظفيري(صدى):

أعرب عدد من النواب والنشاط بالكويت، عن استيائهم وغضبهم من حفل غنائي لفانين عراقيين، تخلله رقص لبعض الحضور.

وطالب هؤلاء بمحاسبة المنظمين للحفل، معتبرين أن ما جرى خلال الحفل من رقص هي « أمور دخيلة على المجتمع الكويتي، وانحلال ساقط غير مسموح به لتجاوزه القيم والآداب في المجتمع المحافظ » .

يشار إلى أن الحفل أقيم مساء الجمعة، للمطربان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم، وقد شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ودشّن الرافضين للحفل وسم «حاسبوا منظمي الحفل الساقط»، إذ شارك فيه نواب للمطالبة بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.