عودة ستيني إلى أسرته بعدما فُقد قبل عامين ونصف

نايف السالم(صدى):

بعد عامين ونصف على الفقد، عاد مسِّن في الستينيات من عمره إلى أسرته في إحدى محافظات المنطقة الوسطى.

وكشف مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة، الدكتور محمد الشاماني، عن تفاصيل الواقعة، إذ أشار إلى أن المسن وصل إلى المجمع قبل عام ونصف عن طريق الهلال الأحمر.

وأضاف أنه تم تنويمه عدة أشهر ثم إحالته إلى مستشفى دار التأهيل، وهناك باشر الأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن المرواني حالته.

وأشار إلى أن الأخصائي الاجتماعي تمكن من التوصل إلى أهله عبر البحث عن بيانات ومعلومات عنه مستعينًا بالأحوال المدنية، ومن ثم تم التواصل معهم وإبلاغهم بوجوده بالدار، وقد تم التنسيق معهم وقدموا إلى المدينة وتسلموه.