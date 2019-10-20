قبل شراء المركبة المستعملة.. عليك بفحص 10 أجزاء فيها

أميرة خالد(صدى):

يلجأ البعض إلى شراء سيارة مستعملة لقلة تكلفتها مقارنة بالسيارة الجديدة، وذلك على الرغم من خطورة هذا الأمر، إذ قد يتعرض المشتري إلى الخداع وشراء سيارة بها الكثير من العيوب.

وحتى لا يحدث الخداع، هناك بعض الأمور التي يمكن فعلها قبل شراء سيارة مستعملة للتأكد من سلامتها، ومنها: فحص المحرك عند بدء التشغيل، والضغط على دواسة البنزين وملاحظة العادم الخارج من الشكمان.

كما تتضمن تلك الأمور: فحص السيارة من أسفل المحرك ومن منطقة اتصال المحرك بصندوق تروس السرعات، وكذلك فحص الشاسيه والتأكد من سلامته، إضافة إلى الكشف على وحدة الفرامل عند تجربة السيارة على الطريق.

وتشمل كذلك: فحص عجلة القيادة ونظام التوجيه والتعليق، وأيضًا الكشف على زاوية الكاستر والكامبر، وفحص السيارة على الطريق قبل شراءها، وكذلك فحص الريداتير والعدادات ولمبات التحذير فى التابلو.