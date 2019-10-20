فيديو يُشعل الجدل حول قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة

علي القحطاني(صدى):

انتشر مقطع فيديو، يوثق الزحام الشديد داخل إحدى محطات الوقود خلال وقت الصلاة.

ونشر أحد المواطنين، الفيديو عبر وسم « إغلاق المحلات وقت الصلاة » ، معربًا عن رفضه لهذا القرار.

وأشار إلى أن هؤلاء المنتظرين داخل المحطة، تتعطل مصالحهم وحياتهم 4 مرات يوميًا بسبب هذا القرار.

وأعرب آخرون، عن تأييدهم للقرار إذ أن المصالح لن تنتظر وقت الصلاة تحديدًا حتى تتعطّل.

كما أشار المؤيدون إلى أنه يمكن تقنين قرار الإغلاق، وفتح بعض المحلات الحيوية في هذا الوقت حتى لا يحدث زحام.