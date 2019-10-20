شاهد.. حديث مؤثر لولي العهد عن اللواء الراحل الفغم

نايف السالم(صدى):

نشر الإعلامي عبدالله البندر ، فيديو يوثق المقابلة الكاملة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع أسرة اللواء عبدالعزيز الفغم.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء على أن اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم ، بمثابة الأخ .

وظهر ولي العهد في الفيديو وهو يقدم العزاء لوالد الشهيد الفغم وأعمامه وأخواله وإخوانه.

وأعرب عن حزنه وتأثره الشديدين لرحيل الفقيد، خاصةً أنه كان جزءاً من حياته اليومية، وكذلك للطريقة الأليمة والمفاجأة التي تُوفي على إثرها.

كما تحدث ولي العهد عن تفاني وإخلاص اللواء الفغم في خدمة الملك والقيادة، مؤكداً أنه يعتبره بمثابة أخ وجزء لا يتجزأ مننا.

ولفت إلى أن اللواء الفغم كان في اجتماع معه قبل وفاته بيومين فقط.