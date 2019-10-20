تنتهي بمأساة..معركة شرسة بين تمساح وفيل

لوساكا(صدى):

أظهر مقطع فيديو جثة فيل وتمساح في حديقة أفريقية، بعد معركة بدت شرسة بينهما وانتهت بمقتل الحيوانين.

ونشرت مؤسسة “كافونتا سافاري” في زامبيا، صور تظهر جثة فيل ضخم جاثم فوق تمساح، يبدو أنه كان يحاول الانقضاض عليه.

وقالت المؤسسة : “تم استدعاء سلطات الحديقة للتحقيق في وفاة الفيل وإزالة الأنياب. لم تجد سلطات المتنزه أي أثر لاعتداء بشري على الفيل”.

واضافت المؤسسة أن الحادث وقع في حديقة “ساوث لوانغوا الوطنية” في زامبيا، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.