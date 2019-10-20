حساب المواطن يوضح تأثير استقدام عامل لتربية المواشي على الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن استقدام عامل لتربية المواشي لا يؤثر على مبلغ الدعم المخصص للمستفيد حال انطبقت عليه معايير الأهلية والاستحقاق.

وجاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على مواطن وجه سؤال عن مدى تأثير استقدام عامل لتربية المواشي على قيمة الدعم المخصص له من البرنامج.

ورد البرنامج قائلا: لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.