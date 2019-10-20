« فرنسا متورطة » .. أسرار جديدة في اغتيال القذافي

طرابلس(صدى):

كشفت قناة الجماهيرية الليبية عن أسرار جديدة بشأن مقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمتورطين في ذلك.

وقالت القناة إن القذافي اغتيل بسبب رغبة فرنسا في الحفاظ على قبضتها المالية بالقارة الإفريقية.

وأوضحت قناة الجماهيرية الليبية، نقلا عن صحيفة كيا أفريقيا، أن فرنسا كانت تسعى إلى إحباط محاولة القذافي محاولته إصدار عملة أفريقية مدعومة بالذهب ، وذلك وفقا لما تم الكشف عنها عقب نشر 3000 رسالة إلكترونية سرية لأول مرة.

ولفتت الرسائل إلى أن المبادرة العسكرية للناتو بقيادة فرنسا في ليبيا كانت مدفوعة برغبة في الوصول إلى حصة أكبر من إنتاج النفط الليبي، وإلى تقويض القذافي على المدى الطويل لتحل محل فرنسا كقوة مهيمنة في إفريقيا الفرنكوفونية.