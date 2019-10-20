بالفيديو..طفلة ترقص بعفوية خلال مبارة النصر والرائد

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة السعودية الرياضية، طفلة سعودية ترقص بعفوية في مدرجات مباراة النصر والرائد مساء أمس السبت.

وجاء ذلك خلال مباراة النصر والرائد، التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في (بريدة) بالقصيم ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين.

ووجه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت دعوة إلى الطفلة وذويها لتكريمهم، وقال عبر حسابه على تويتر: “فرحة الطفولة البريئة لا يعادلها فرحة ندعو هذه الجميلة حفظها الله مع عائلتها الكريمة لزيارة النادي في الوقت المناسب لهم وتكريمهم بما يليق بهم”.