بعد إقالة « سييرا » فهد المولد يؤكد على احترامه لما قدم بالفترة الماضية

حامد العمري(صدى):

أكد نجم نادي الإتحاد اللاعب الدولي السعودي فهد المولد ، على إحترامه الكبير لما قدمه المدرب التشيلي مع الفريق خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد قرار إقالة المدرب التشيلي، لويس سييرا من تدريب نادي الإتحاد ، بعد الخسارة من نادي الوحدة في منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

وعبر موقع تويتر، وعلى حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي ، نشر “المولد” صباح اليوم الأحد، تغريدة قصيرة مصحوبة بصورة له مع مدرب الاتحاد السابق، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا لك على كل ما قدمته كنت بالنسبه لي الأب و الأخ، بالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي، وأخواني اللاعبين، والله يوفقهم في القادم وبالتوفيق للإدارة الاتحادية، والله يكتب الخير لنادي الاتحاد وإن شاء الله نفرح قريبا”.

يذكر أن النادي يحتل الآن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الفريق 9 نقاط من 7 مباريات، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تقوم على الفور بإصدار قرار إقالة المدرب لويس سييرا ، وتعيين مدرب وطني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد في الفترة المقبلة.