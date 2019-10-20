بالفيديو..تهور سيارتين يتسبب في إلحاق الأضرار بأحد الأحياء في جدة

نايف السالم(صدى):

ألقى ” مواطن ” الضوء على تفاصيل جديدة خاصة بـ ” الفيديو ” الذي يظهر سيارتين بأحد الأحياء في جدة، إحداهما تسلك مساراً والأخرى مساراً آخر وسط قيادة للمركبتين بسرعة عالية.

وفقد قائد إحدى المركبتين السيطرة على مقود السيارة، واصطدم بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل، وألحق أضراراً ثم لاذ بالفرار من الموقع.

وعن ذلك، قال مالك المركبة المتضررة والمتوقفة أمام منزله: ” تفاجأت باصطدام شخص بالسيارات المتوقفة أمام المنزل وهروبه من الموقع، لأرجع لكاميرات المراقبة التي عرفتنا بنوع السيارة الهاربة ” .

وأضاف: ” بحثت في الحي الذي أسكن عن السيارة الهاربة، وبعد بحث وجدت السيارة التي صدمت سيارتي متوقفة في فناء خلف إحدى محطات الوقود القريبة، وأبلغت الجهات المعنية ” .

وحضرت الجهات الأمنية لـ الموقع وبالفعل اتضح أنها هي التي المركبة المطلوبة، وكان قائدها شاباً من جنسية يمنية.