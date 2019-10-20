والد يرفض بيع منزل لسداد ديون ابنه.. والمغامسي يوافقه في حالة واحدة

علي القحطاني(صدى):

ورد إلى الدكتور صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء استفسار من متصل بشأن امتناع والده عن بيع منزل لسداد ديون شقيقة.

وقال المتصل إن شقيقه بلغت ديونه 400 ألف ريال، وطالب الأشقاء ببيع منزل لكي يفكون أزمة شقيقهم والأب رفض.

وقال المغامسي إن تصرف الأب ليس خطأ وجاء حفاظًا على وجود ميراث لجميع أبنائه بعد وفاته.

وأضاف المغامسي: لو فرض مثلًا أن الوالد وافق على البيع وسداد ديون الأبن وبعدها توفى الوالد ولم يجد باقي اللأبناء ما يرثونه فأن هذا ليس عدل، ولكن إذا هناك أموال كثيرة للأسرة فيعتبر سداد الدين إحسانًا.