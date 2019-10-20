5 فيتامينات يحتاجها جسم المرأة بعد سن الأربعين

أميرة خالد(صدى):

تتبدل هرمونات الجسم وينقص عدد من الفيتامينات والمعادن في سن الأربعين، الذي يعتبر مرحلة فاصلة ودقيقة في حياة النساء.

و يحتاج الجسم بعد سن الأربعين لعدة عناصر هامة منها معدن الحديد و الكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الأوميجا 3.

ومن العناصر التي يحتاجها الجسم بعد الأربعين، أولا.. معدن الحديد: يجب تناول المأكولات الغنية بالحديد مثل اللحوم والحبوب، التي تساهم في إنتاج البروتين ومدّ الأنسجة بالأكسيجين.

ثانيا.. الفيتامين ” دي ” D: لا تهملي تناول الفيتامين دي، يساعدالبيض والسمك والمأكولات المدعّمة به بوتيرة منتظمة.

ثالثا.. الكالسيوم: يقوّي العظام والأسنان، ولكن بعد سنّ الأربعين تصبح العظام أقل قوّة عن السابق. لذا، عليكِ تناول منتجات الألبان والأجبان قليلة الدسم، والخضروات بشكل يومي

رابعا.. المغنيسيوم: يساعد المغنيسيوم على بناء العظام، ويحافظ على عظام المرأة بعد سن الأربعين، ويقي من هشاشة العظام.

خامسا.. حمض الأوميغا 3: تعمل الأوميغا 3 على تقليص مخاطر الإصابة بأمراض القلب بعد سن الأربعين لدى النساء، خصوصًا بعد تراجع نسبة الهرمونات في الجسم، وتحمي من الالتهابات المختلفة.