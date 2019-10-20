7 نصائح بسيطة للحصول على بشرة مثالية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر فترة المراهقة من الفترات الصعبة التي تشتد فيها معاناة الفتيات من مشاكل البشرة المتعددة التي تظهر لهن مثل حب الشباب، وجفاف البشرة، والتهابها، وظهور الرؤوس السوداء.

وتعد مشاكل البشرة لدى المراهقات أمر طبيعي للغاية، ولا يجب أن يشكل لهن الأرق، وقد يمكن السيطرة عليه بسهولة، ولذلك نستعرض بعض النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها، لتحقيق نتائج فعالة، ومنها

أولا.. الشمس: يجب على الفتيات في فترة المراهقة تجنب التعرض للشمس حتى في فصل الشتاء، وبالأخص بين الساعة ١٢ ظهراً، وحتى الساعة ٣ عصراً؛ حيث يجب تطبيق كريم واقي الشمس قبل الخروج من المنزل.

ثانيا.. مستحضرات التجميل: يؤدي استخدام مستحضرات التجميل للفتيات في فترة المراهقة إلى ظهور مشاكل كبيرة، كحب الشباب، والرؤوس السوداء، وتفتيح المسام، وزيادة الشوائب، والأوساخ، وتراكم الأوساخ.

ثالثا.. إزالة الشعر: يظهر الشعر بكثافة أكبر للفتيات في فترة المراهقة، ويمكن لإزالة الشعر المستمر أن تتسبب في التهاب الجلد؛ لذا يجب استخدام مرطبات بعد إزالة الشعر.

رابعا.. حب الشباب: من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات في فترة المراهقة، هي لمس الحبوب، وهو ما يساهم في انتقالها من منطقة لأخرى، مما يساعد بشكل كبير على انتشارها في الوجه.

خامسا.. ماء الورد: يمكن عمل سكراب للوجه مرتين يومياً، مرة صباحاً ومرة مساءً بماء الورد على البشرة، من أن يساهم في تهدئة الجلد، وتنظيفه، والذي تعاني منه الفتيات في فترة المراهقة.

سادسا..جيل الألوفيرا: تحتاج الفتيات في فترة المراهقة من وقت لآخر لعمل سكراب على الوجه، واستخدام جيل الألوفيرا، والذي نجده في الصبار، أن يساهم في ترطيب البشرة بشكل طبيعي وتحارب التهاب الجلد.

سابعا.. المياه والخضروات: يكفي باستهلاك الخضار والمياه المحافظة على بشرة الفتيات في مرحلة المراهقة من مشاكل حب الشباب، والرؤوس السوداء.