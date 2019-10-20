تعرف على طريقة مراجعة أسعار «البنزين»

علي القحطاني(صدى):

يعتقد العديد من المواطنين أن مراجعة أسعار البنزين تعني رفع الأسعار، وهو ما ثبت عدم صحته حيث يتم تقييم الأسعار ودراسة مدى مناسبتها وتوافقها مع الأسعار العالمية للنفط، وسنستعرض طريقة مراجعة أسعار البنزين بهذا التقرير.

والمراجعة قد تعني تخفيض أو زيادة أسعار البنزين حسب الظروف، ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط.

فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية كانت قد أعلنت أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون كالتالي:

( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.