وزارة الدفاع توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين في هيئة الأركان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن رئاسة هيئة الأركان العامة تعلن عن توفر فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا؛ فيما قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (٣٥) وظيفة شاغرة (رجال، نساء)؛ بينما لمزيد من التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وأوضحت أن آلية التقديم من قبل المتقدمين/المتقدمات):

١. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

۲. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

٣. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

٤. على كل (متقدم / ـه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة رجال / نساء).

وأشارت الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة: خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

وأضافت: خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتابعت: يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاط، ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية.

وأكدت أنه في حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح؛ بينما الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.