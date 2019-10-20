بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح 

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بالرياض، أشخاصا امتهنوا عمليات السلب والسرقة تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى استخدام السيارات المسروقة في سلب العمالة، ونشل المارة، وإبدال لوحات السيارات المسروقة بلوحات أخرى.

وتفصيلا، ورد للأجهزة الأمنية في الرياض بلاغا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بعمليات سلب تحت تهديد السلاح، بالإضافة لتورطهم في سرقة المواطنين بالإكراه.

وعلي الفور، أجرت شرطة الرياض التحقيقات والتحريات اللازمة حتى توصلت لهؤلاء الأشخاص وتمكنت من الإطاحة بهم.