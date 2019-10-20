تحديثات ومميزات جديدة بتطبيق «واتساب»

وكالات(صدى):

أصبح تطبيق “ واتساب ” بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامَي تشغيل “ آي أو إس ” وأندرويد ” ، والذي يجلب شكلاً جديدًا وميزات استثنائية.

وعن هذه التحديثات، فإن جزءًا منها يأتي في نسخة “ آيفون ” العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية “ بيتا ” على هواتف أندرويد.

أما فيما يتعلق بتغيررات ” الواتسات ” ، فيأتي هذا التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسة وشاشة البداية، حيث يظهر شعار “ واتساب ” على خلفية بيضاء في كل الرسائل.

فيما يتغير إلى خلفية “ سوداء ” في نسخة الوضع المظلم، بالإضافة لـ أيقونة “ T ” في لوحة المفاتيح الخاصة بـ ”وواتساب ” ، والتي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

وتُتيح أيضًا التحديثات الجديدة تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات؛ بدلآ من فتح تطبيق “ واتساب ” نفسه.