القصبي يصدر قرارا جديدا بشأن حضور المرأة اجتماعات المجالس البلدية

عادل الحربي(صدى):

ألغى الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، حيث تنص على ضرورة توفير قاعة منفصلة للنساء من الأعضاء عن الرجال وربطها بدائرة تلفزيونية تفاعلية مع قاعة الرجال خلال الاجتماعات، وبذلك يتيح إلغاء المادة للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة لأخرى مستقلة.

وتضمن القرار تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يؤكد على أهمية تزويد مقر المجلس بالإمكانات اللازمة لممارسة العمل وتهيئة المكان بما يُمكن الأعضاء من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات والندوات وورش العمل سوياً وفقاً للضوابط الشرعية.