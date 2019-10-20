بالفيديو.. عقاب غريب من لاعبي فريق ضد منافسهم بعدما أضرب عن اللعب بالمباراة

طلال الغامدي(صدى):

أضرب لاعبو نادي فيراكروز الميكسيكي، عن العمل والإمتناع عن اللعب لدقائق أثناء مباراة في دوري الدرجة الأولى المكسيكي جمعتهم مع نادي تيغريز، احتجاجا على تأخر أجورهم.

ولكنهم تلقوا عقابا فوريا قاسيا من المنافس، حيث أن لاعبي فيراكروز لم يحركوا ساكنا حتى مرور 4 دقائق على انطلاق المباراة؛ فيما استغل لاعبو تيغريز الفرصة، فأحرزوا هدفين خلال هذه الدقائق المعدودة.

وبعد الهدفين، استأنف لاعبو فيراكروز المباراة، التي انتهت لصالح تيغريز بـ3 أهداف مقابل هدف واحد لفيراكروز، سجله في الدقائق الأخيرة؛ حيث يتذيل فيراكروز الدوري المكسيكي، ولم يحقق فوزا في 13 مباراة خاضها منذ بداية الموسم، فيما يحتل تيغريز المركز الثالث.