صدمة لبايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لـ«زوله» تبعده عن الملاعب فترة طويلة
تعرض مدافع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني النجم نيكولاس زوله أمس السبت لإصابة بليغة خلال لقاء أوجسبورج بالدوري والذي انتهى بالتعادل 2-2 .
ومن المقرر أن يخضع “زوله ” لعملية جراحية اليوم الأحد ، قد تغيبه عن الملاعب عدة أشهر في صدمة كبيرة لبايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثالث بالدوري بعد فشله في آخر مبارتين واستقباله 10 أهداف في 8 مباريات .
وقال بايرن في بيان: أصيب قلب الدفاع بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى وسيخضع لجراحة اليوم .
الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض لنفس الإصابة في ذات الركبة عام 2014 ، وهو ما يزيد المخاوف من طول فترة العلاج .
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