صدمة لبايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لـ«زوله» تبعده عن الملاعب فترة طويلة

نواف السالم(صدى):

تعرض مدافع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني النجم نيكولاس زوله أمس السبت لإصابة بليغة خلال لقاء أوجسبورج بالدوري والذي انتهى بالتعادل 2-2 .

ومن المقرر أن يخضع “زوله ” لعملية جراحية اليوم الأحد ، قد تغيبه عن الملاعب عدة أشهر في صدمة كبيرة لبايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثالث بالدوري بعد فشله في آخر مبارتين واستقباله 10 أهداف في 8 مباريات .

وقال بايرن في بيان: أصيب قلب الدفاع بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى وسيخضع لجراحة اليوم .

الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض لنفس الإصابة في ذات الركبة عام 2014 ، وهو ما يزيد المخاوف من طول فترة العلاج .‭ ‬