قصة مؤثرة لـ «عظمة متسخة» أطعمت مواطن ووالدته

نايف السالم(صدى):

تحدث خالد أبابطين، المهتم بشؤون الغطاء النباتي في المملكة، عن قصة قديمة خاصة بـ ” مسن ووالدته ” مع عظمة متسخة.

وشارك ” أبابطين ” متابعيه، صورة لـ ” عظمة متسخة ” عبر ” تويتر ” ، وقال أنها ذكرته بمسن قبل عقود طويلة أخبره أن والدته أرسلته قبل عقود طويلة.

وكان ذلك في سنوات الفقر ليقضي حاجة في أقصى المدينة، حيث صادف عظمًا أبيض فيه أثر دسم.

ووجد ” المسن ” أن النمل يملأ العظم إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يفرح به، ويأتي به لأمه التي كسرته ونظفته وطبخته في “ جريش ” استمرت مؤونته عدة أيام.

وعن ذلك، قال ” أبابطين ” معلقًا على الصورة: ” اليوم نحنا في نعمة الله عساها ما تغير علينا ” .