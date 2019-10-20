«شاب» ينتحر على الهواء مباشرة بسبب زوجته

موسكو(صدى):

صور ” شاب ” روسي ” حادث انتحاره ” على الهواء مباشرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلافاته مع زوجته.

وقام ” الشاب ” بتصوير مقطعين من الفيديو، ويكشف في الأول عن نواياه في الإقدام على الانتحار ويحكي عن علاقته السيئة مع زوجته.

أما في الفيديو الثاني فيظهر إقدامه على الانتحار وكيف يقفز من النافذة؛ ما يؤدي إلى موته.

وقال ” الشاب ” في مقطع الفيديو: ” قد تحدثت إليها الآن، وقد قالت لي إنني امرأة، ولست رجلاً حقيقيا، كم من السنوات عشنا معا والآن تقول إنني امرأة ” .