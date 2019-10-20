«ماني»: لم أذهب لأكاديمية كروية وهذه رسالتي للاعبين الصغار

ماجد محمد(صدى):

كشف النجم السنغالي الستغالي الدولي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن ملامح من رحلة كفاحه حتى وصوله إل النجومية العالمية التي دفعت النجم “ميسي ” للتصويت له كأفضل لاعب في العالم .

وقال ماني : قد كان مشواراً طويلاً للغاية حتى أصل إلى ما حققته الآن، لم أذهب إلى أكاديمية كروية، وكان عليّ أن أكافح بقوة، وهذه هي رسالتي للاعبين الصغار، وهي أن عليهم الكفاح والقتال كي يحققوا أحلامهم .

وعن تصويت “ميسي ” له قال : إنها مجاملة رائعة من ميسي، ولفتة جميلة أن يقوم هذا النجم الكبير بالتصويت لصالحي .

وحول ما إذا كان تصويته لميسي سيكون بعد زميله فان دايك، فقال: فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله .

واستطاع ماني قيادة الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، وكأس السوبر الأوروبي ، فضلاً عن تصدر الدوري الإنجليزي ، بالإضافة لتألقه مع منتخب بلاده في بطولة إفريقيا .