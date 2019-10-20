الطبقة البيضاء على اللسان تنذر بمرض خطير ونادر  

طوكيو(صدى):

تعرض رجل في اليابان لفقدان حاسة التذوق إثر تشكل طبقة بيضاء فوق لسانه جراء الإصابة بمرض نادر في الكلى.

وبات الرجل يأكل كمية محدودة من الطعام طيلة شهرين بسبب الالتهاب الذي عاناه في اللسان، حيث اكتشف الأطباء من تحليلات للمريض منسوبًا مرتفعًا من مادة “نيتروجين اليوريا”، التي تعد مؤشرا قويا على فشل كلوي لم يخضع للعلاج.

وشعر الرجل بألم مزعج في فمه بسبب الطبقة البيضاء، مما أثرت على رائحة النفَس التي أصبحت كريهة جدًّا؛ شبيهة بما ينبعث من البول.

وأوضحت النتائج مُعدلًا مقلقًا جدًّا وغير معتاد لتلك المواد الكيماوية في الدم؛ مما يعني الإصابة بمرض “اليوريميا” وهو اضطراب ينجم عن زيادة تركيز نيتروجين يوريا الدم واختلال عمل الكلى.