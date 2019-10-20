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أفنان الباتل تؤكد ولادتها بـ «فيديو» على سناب شات

أفنان الباتل تؤكد ولادتها بـ «فيديو» على سناب شات
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أفنان الباتل، الأنباء التي تم تداولها حول وضعها طفلًا ذكرًا سمّته ” تركي ” .

ونشرت أول مطقع لطفلها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “ قائلة: ” الحمد لله حد الهنا والرضا والسعد.. الحمد لله على تباشير الفرح رزقنا الله بابننا الأول تركي عبدالعزيز ” .

وأضافت أفنان الباتل: ” أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينبته نباتًا حسنًا وأن يرزقنا بره، ويبلغ أشده وأن يجعله من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم ” .

وجاء ذلك بعد أن أثارت دهشة معجبيها الذين فوجئوا بولادتها، دون أن تظهر عليها علامات الحمل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 8 ساعات

حتى الكلاب خلفت

ترى شيء عادي جداً

💁🏼‍♂️

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