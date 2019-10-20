قطر في مأزق.. تهمة فساد جديدة تلاحق ناصر الخليفي

طلال الغامدي(صدى):

أزاحت تحقيقات الستار عن تفاصيل جديدة بخصوص فساد قطر، متمثل في ناصر الخليفي، رئيس “بي إن سبورتس” BeIN Sports، وكيفية تسهيل حصولها على تنظيم كأس العالم من خلال رشوة أحد كبار مسؤولي الفيفا السابقين، وهو جيروم فالكي، الذي كان الرجل الثاني في الفيفا سابقاً.

وكشفت وثائق سرية عن تنظيم ناصر الخليفي رئيس “بي إن سبورتس” تمويل فيلا فاخرة يسكنها الرجل الثاني سابقاً بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما وقع عقد نقل تلفزيوني سخي مع الاتحاد الدولي في وقت كان فيه منح تنظيم كأس العالم لقطر مهدَّدًا.

وكان الادعاء الفيدرالي السويسري وجه تهمة “الفساد الخاص” إلى ناصر الخليفي وجيروم فالكي، حيث اشتبهت الوزارة العامة للكونفدرالية (الجهاز المعني بالتحقيق والاتهام في سويسرا) في أن يكون ناصر الخليفي رئيس “بي إن سبورتس” BeIN Sports قد مول فيلا الأمين العام السابق بالاتحاد الدولي، لأنه “مرتبط” بعقد آخر وقّعه الاثنان في نفس الوقت، وهو عقد شراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم من قِبل BeIN مقابل 480 مليون دولار.

يذكر أن عناصر الشرطة داهمت فيلا فاخرة مساحتها 438 متراً مربعاً وتطل على أحد أكثر شواطئ البحر المتوسط جاذبية وقاموا بتفتيشها، وكان جيروم فالكي، نائب رئيس الفيفا السابق، هو مستأجر الفيلا السعيد.